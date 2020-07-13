Минздрав назвал регионы, которые еще не готовы к ослаблению противоэпидемических мер

Киев и еще 7 областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мер, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в показателях Министерства здравоохранения для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 16 июля.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти к следующему этапу ослабления карантина в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях. Также требованиям по ослаблению карантина не соответствует эпидситуация в Киеве.

В Минздраве напоминают, что переход регионов к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.