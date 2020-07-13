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Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам

Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам

Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым продлевается мораторий на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР. За принятие в целом проекта закона №3640 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте», проголосовали 349 нардепов.

Почему приняли. В пояснительной записке к документу отмечается, что из-за курсовых колебаний на валютном рынке Украины и обесценивания нацвалюты украинцы лишились значительной части своих средств. Соответственно, из-за обесценивания гривны десятки тысяч людей не имеют возможности обслуживать кредитные обязательства по потребительским кредитам в иностранной валюте.

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“Банкам и другим финансовым учреждениям, даже при наличии моратория, используя «черных регистраторов» и «черных нотариусов», удается обращать взыскание и принудительно изымать у таких должников недвижимое имущество. В том числе, выбрасывая людей с несовершеннолетними детьми из жилья на улицу и отбирая средства к существованию. С прекращением действия моратория в октябре 2020 года такая ситуация станет неконтролируемой”, – говорится в документе.

Что изменит законопроект:

  • до принятия законодательства для урегулирования ситуации предлагают продлить мораторий на принудительное отчуждение недвижимого имущества заемщиков (должников) и их имущественных поручителей, у которых имеются кредитные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте;
  • это позволит минимизировать негативные последствия инфляции национальной валюты для граждан Украины и обезопасить граждан от возникновения затруднительной финансовой ситуации.

Законопроект вступает в силу со дня опубликования и прекращает действие 1 января 2022 года.

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По материалам Finance.UA
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