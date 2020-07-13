Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам

Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым продлевается мораторий на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР. За принятие в целом проекта закона №3640 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте», проголосовали 349 нардепов.

Почему приняли. В пояснительной записке к документу отмечается, что из-за курсовых колебаний на валютном рынке Украины и обесценивания нацвалюты украинцы лишились значительной части своих средств. Соответственно, из-за обесценивания гривны десятки тысяч людей не имеют возможности обслуживать кредитные обязательства по потребительским кредитам в иностранной валюте.

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“Банкам и другим финансовым учреждениям, даже при наличии моратория, используя «черных регистраторов» и «черных нотариусов», удается обращать взыскание и принудительно изымать у таких должников недвижимое имущество. В том числе, выбрасывая людей с несовершеннолетними детьми из жилья на улицу и отбирая средства к существованию. С прекращением действия моратория в октябре 2020 года такая ситуация станет неконтролируемой”, – говорится в документе.

Что изменит законопроект:

до принятия законодательства для урегулирования ситуации предлагают продлить мораторий на принудительное отчуждение недвижимого имущества заемщиков (должников) и их имущественных поручителей, у которых имеются кредитные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте;

это позволит минимизировать негативные последствия инфляции национальной валюты для граждан Украины и обезопасить граждан от возникновения затруднительной финансовой ситуации.

Законопроект вступает в силу со дня опубликования и прекращает действие 1 января 2022 года.

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