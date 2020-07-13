ЕС выделил Украине 105 млн евро на поддержку малого бизнеса и реформ

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Европейский Союз предоставляет Украине 105 млн евро на поддержку малых и средних предприятий (МСП), малых ферм и проведение реформ.
Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Киеве.
“13 июля 2020 года Ольга Стефанишин, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, от имени правительства Украины подписала три финансовых соглашения между ЕС и Украиной в рамках Годовой программы действий для Украины на 2020 год”, – сообщили в представительстве.
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Отмечается, что пакет в 105 миллионов евро направлен на поддержку украинских малых и средних предприятий (МСП), развитие сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств, а также поддержку органов государственной власти Украины в выполнении ключевых реформ и Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая зону свободной торговли.
“Эти программы также будут способствовать смягчению социально-экономического влияния пандемии COVID-19 на Украину и обеспечат дальнейшую поддержку сектора здравоохранения”, – добавили в представительстве.
В частности, финансовые соглашения предусматривают:
“Второй пакет помощи ЕС Украине в 2020 году, который сейчас готовится, будет сосредоточен на гражданском обществе, усилении устойчивости уязвимых регионов и “Европейском зеленом соглашении”, – отметили в представительстве.
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