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Импорт газа в Украину достиг рекордных 8 млрд кубометров за последние 5 лет

Импорт газа в Украину достиг рекордных 8 млрд кубометров за последние 5 лет

С начала года Оператор ГТС Украины протранспортировал в Украину по заказу своих клиентов 8,056 млрд куб. м природного газа, что на четверть больше такого же периода в прошлом году и является рекордным показателем за последние 5 лет.

Об этом Finance.ua сообщили в ведомстве.

В частности, было транспортировано:

  • из Польши – 1,043 млрд куб. м;
  • из Словакии – 4,605 млрд куб. м;
  • из Венгрии – 2,408 млрд куб. м.

54% от всех объемов были импортированы в Украину через виртуальный реверс, который стал доступен с началом 2020 года. А именно: из Польши – 1,0 млрд куб. м, из Венгрии – 1,3 млрд куб. м, из Словакии – 219 млн куб. м.

С 1 января 2020 года 56%, или 4,5 млрд куб. м, импортируемых объемов были направлены в подземные газохранилища для хранения на “таможенном складе”. Из них 36% поступили в режиме shorthaul.

Заметим, что за первую половину июля месяца объемы импорта составили 1,026 млрд куб. м, что на 21% (или 175 млн куб. м) больше аналогичного показателя прошлого года.

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Такое повышение импорта связано со значительным ростом спроса со стороны европейских компаний на хранение газа в украинских газохранилищах в режиме «таможенный склад». Из-за заполненности европейских хранилищ и привлекательных тарифов на услуги в этом году Украина бьет рекорды по закачке газа в ПХГ и делает важный шаг к становлению как европейского газового хаба.

По состоянию на сегодня голубое топливо поступает исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.

По материалам Finance.UA
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