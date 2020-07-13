Ресторанам и ночным клубам запретили работать после 23.00 по всей стране - Степанов

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В Украине действует запрет на работу заведений общественного питания и ночных клубов после 23:00.
Об этом на брифинге в четверг, 16 июля, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
“На заседании правительства было принято решение, что учреждения, такие как ночные клубы или учреждения питания, у них есть соответствующие ограничения по времени работы. То есть, эти ограничения с 23 до 7 часов. В это время они не могут работать”, – заявил Степанов.
Он отметил, что соответствующее решение правительства распространяется на территорию всей страны.
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