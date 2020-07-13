Нефть дешевеет после решения ОПЕК+ увеличить добычу

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Цены на нефть снизились в четверг после того, как ОПЕК и союзники картеля согласились смягчить рекордные ограничения поставок с 1 августа.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $43,51 за баррель, что на $0,28 (0,64%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX опустились в цене на $0,34 (0,83%) – до $40,86 за баррель.
Страны ОПЕК+ договорились ограничить масштабы сокращения нефтедобычи, начиная с 1 августа. По мнению делегатов, принявших участие в заседании совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) группы, мировая экономика постепенно восстанавливается после пандемии коронавируса.
В мае-июне ОПЕК+ сократил добычу на 9,7 млн барр./сут. (б/с), или на 10% мирового предложения. В июле этот показатель составил 9,6 млн б/с, поскольку Мексика отказалась сокращать производство третий месяц подряд. С августа по декабрь сокращения официально составят 7,7 млн б/с.
Данные Управления энергетической информации (EIA) показали, что по итогам прошлой недели запасы сырой нефти в США упали на 7,5 млн барр. при прогнозном снижении на 2,1 млн барр. Это самое существенное сокращение запасов с недели, завершившейся 27 декабря 2019 года. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов – на 453 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли примерно на 900 тыс. баррелей.
“Я ожидаю, что Brent останется в диапазоне $40,50–46,50 в течение следующего месяца или около того. Рост напряженности в отношениях между Китаем и США может повлиять на настроения рынка”, – сказал Цутому Косуге, президент исследовательской компании Marketedge Co.
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