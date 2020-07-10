Межбанк: среда сменила курсовой тренд

Среда повторила на валютном рынке ситуацию понедельника-вторника, но с очередной сменой курсового тренда во время сессии. В этот раз – на подорожание доллара и евро. За день доллар на межбанке вырос до 27,155/27,175 гривен, а евровалюта закрепилась выше психологического уровня в 31 гривну и к концу сессии уже котировалась в пределах 31,03/31,0528 гривен.

Причины подорожания американской валюты и евро на украинском рынке были разными. По доллару – рост спроса на него к концу сессии, что быстро с готовностью подхватили спекулянты. А по евро – постепенный рост кросс-курса пары евро/доллар на международных рынках и пересчет котировок евро относительно гривны через соотношение пар евро/доллар и доллар/гривна. Евровалюта останется очень “интересной” для спекулянтов уже до самого конца этой недели.

В целом, котировки доллара на украинском межбанке росли в течении всего дня, но основную лепту в увеличение его ценников к концу сессии все же внесли спекулянты. На малообъемном рынке последних трех часов сессии они практически не встречали сопротивления со стороны других участников рынка и откровенно “гоняли” котировки в нужную им сторону на небольших по суммам сделках.

Учитывая отсутствие избытка предложения валюты на межбанке – НБУ на рынок в среду не выходил.

Ход торгов:

С утренних 27,06/27,09 гривен за доллар уже к 11 часам курс вырос до 27,08/26,10 гривен, а к 12:00 – и до 27,12/27,14. К обеду спрос на валюту продолжал расти, а самые дешевые предложения быстро выкупались. Это создавало предпосылки для продолжения игры “на повышение”, чем спекулянты откровенно и пользовались под конец дня.

После 14 часов котировки на очень небольшой промежуток времени просели до 27,125/27,145, но затем при отсутствии сдерживающих факторов – спекулянты начали “гонять” курс. Результат – 27,155/27,175 к концу сессии.

Нацбанк сегодня на торги не выходил, видимо посчитав, что ему нет необходимости вмешиваться в курсообразование.

Главные события 15 июля на межбанке:

Доллар вырос с утренних 27,06/27,09 гривен до 27,155/27,175 к концу дня; НБУ не выходил на рынок; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,1052 гривен, а официальный на 16 июля установлен на отметке 27,119 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,12 / 27,14

евро – 31,03 / 31,05

российский рубль – 0,3827 / 0,3834

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1420 / 1,1422

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке