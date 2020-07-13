Рожкова назвала барьеры для расширения банковского кредитования

Сегодня барьеры для расширения банковского кредитования – это не требования Национального банка Украины. Барьерами являются риски, которые банки вынуждены учитывать.

Такое мнение высказала и.о. главы НБУ Украины Екатерина Рожкова во время встречи с заместителем посла Японии в Украине Кадзуо Оцукой, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметила Рожкова, Украина имеет недореформированную судебную систему и большую теневую экономику.

“Мы не можем заставлять банки кредитовать заемщиков, в которых они не уверены”, – сказала она.

По ее словам, Украина не может себе позволить сделать шаг назад и вернуться к ручному “телефонному” управлению финансовым рынком, поскольку именно прозрачная политика и обоснованные решения обеспечили макрофинансовую стабильность, которая является фундаментом для экономики.

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“Банки выдают кредиты за счет средств вкладчиков. Они не могут распоряжаться средствами украинцев бездумно, без гарантии, что эти средства будут возвращены. Поэтому банки продолжат устанавливать требования к заемщикам и проводить их оценку”, – отметила Рожкова.

Рожкова отметила, что трудно активизировать кредитование в кризис, когда число платежеспособных и надежных заемщиков уменьшается.

“Мы ожидаем, что после дальнейшего ослабления или отмены карантина кредитная активность будет восстанавливаться”, – добавила и.о. главы НБУ.

Напомним, Национальный банк ожидает увеличения доли неработающих кредитов (NPL) в секторе потребительского кредитования из-за карантина.

Ранее Екатерина Рожкова заявила, что кредитные ставки банков могут упасть до исторического минимума в конце 2020 года, но для этого необходимо сохранить макроэкономическую стабильность.