Дело на 6,5 миллиарда: суд удовлетворил иск АМКУ об аресте средств "Тедис Украина"

Хозсуд Киева открыл производство по иску АМКУ к компании “Тедис Украины” и 4 групп компаний производителей – табачных изделий о взыскании в госбюджет в принудительном порядке наложенных штрафов на общую сумму 6,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

“Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании, которое назначено на 10 августа 2020 года и в пределах поданного иска судом частично удовлетворено заявление АМКУ об обеспечении иска и наложен арест на денежные средства ООО” Тедис Украина “в банковских учреждениях”, – говорится в сообщении.

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производители табачных изделий “Филип Моррис”, “Джей Ти”, “Империал Тобакко”, “Бритиш Американ Тобакко”, “Прилуки”, а также реализатора “Тедис” на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

Позже “Тедис Украина” Бориса Кауфмана отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет.

Суды, о правомерности штрафования Антимонопольным комитетом табачного дистрибьютора “Тедис Украины” и других производителей табака в октябре 2019-го года продолжаются. Сумма штрафа составляет 6,5 миллиарда гривен.

Скандал вокруг компании “Тедис Украина” вспыхнул в конце марта 2017 года.