Дело на 6,5 миллиарда: суд удовлетворил иск АМКУ об аресте средств "Тедис Украина"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Хозсуд Киева открыл производство по иску АМКУ к компании “Тедис Украины” и 4 групп компаний производителей – табачных изделий о взыскании в госбюджет в принудительном порядке наложенных штрафов на общую сумму 6,5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.
“Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании, которое назначено на 10 августа 2020 года и в пределах поданного иска судом частично удовлетворено заявление АМКУ об обеспечении иска и наложен арест на денежные средства ООО” Тедис Украина “в банковских учреждениях”, – говорится в сообщении.
Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производители табачных изделий “Филип Моррис”, “Джей Ти”, “Империал Тобакко”, “Бритиш Американ Тобакко”, “Прилуки”, а также реализатора “Тедис” на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.
Позже “Тедис Украина” Бориса Кауфмана отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет.
Суды, о правомерности штрафования Антимонопольным комитетом табачного дистрибьютора “Тедис Украины” и других производителей табака в октябре 2019-го года продолжаются. Сумма штрафа составляет 6,5 миллиарда гривен.
Скандал вокруг компании “Тедис Украина” вспыхнул в конце марта 2017 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Инвесторы "Укрбуда" в третий раз пикетировали офис "Киевгорстроя"Вчера, 11:55 - 2821 15
В Украине работает система "от бедных к богатым" - Третьякова (видео)Вчера, 12:05 - 1544 10
В Украине растет уровень безработицы из-за карантина - СМИВчера, 14:46 - 723 4
МВД инициирует запрет на госрегистрацию авто, подлежащих утилизацииВчера, 12:33 - 1304 3
Новые антирекорды: Дальнобойщиков продолжают штрафовать за перегруз фурВчера, 09:17 - 2094 3
Сколько стоит квартира в новостройках под КиевомВчера, 09:01 - 5928
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 3117
Инвесторы "Укрбуда" в третий раз пикетировали офис "Киевгорстроя"Вчера, 11:55 - 2821 15
Новые антирекорды: Дальнобойщиков продолжают штрафовать за перегруз фурВчера, 09:17 - 2094 3
Суд признал банкротом компанию, задолжавшую Нацбанку 3,5 млрд грнВчера, 15:46 - 1965 1
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подпискаВчера, 10:35 - 497
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1043 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1618
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2213
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1831