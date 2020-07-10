В Украине появится новый госорган: закон частично вступил в силу

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В Украине появится единый орган интеллектуальной собственности. Соответсвующий закон сегодня, 15 июля, частично вступил в силу.
Проект вчера опубликовали в издании “Голос Украины”. Предусмотрено, что он вступит в силу через три месяца со дня опубликования. Однако один из пунктов документа вступает в силу уже в среду.
Он касается поручения Кабинету министров в рамках создания нового органа.
“Кабинету министров Украины: в трехмесячный срок со дня опубликования закона обеспечить определение госорганизации, выполняющей функции Национального органа интеллектуальной собственности, по представлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности”, – указано в тексте документа.
Кроме того, КМУ обязали в шестимесячный срок со дня опубликования документа привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.
Отметим, закон вводит двухуровневую систему государственного управления сферой интеллектуальной собственности. Согласно ей, Минэкономики будет реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.
А Национальный орган интеллектуальной собственности будет заниматься выдачей охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности.
При этом орган будет функционировать как юридическое лицо публичного права (государственная организация) и принадлежать к сфере управления Минэкономики.
Напомним, 16 июня Верховная Рада одобрила данный проект закона во втором чтении.
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