Налоговая обнародовала тестовую версию программного РРО

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Налоговая служба представила бесплатное программное решение для использования субъектами хозяйствования при проведении расчетных операций.
Это предусмотрено Законом Украины №128-IX, сообщает ГНС.
Бесплатное программное решение «Программный регистратор расчетных операций (тестовая версия)» можно найти здесь. Установить его можно на любом устройстве, поддерживающем операционную систему Windows Vista SP2 и выше или Android 4.1 и выше.
ПО могут тестировать все субъекты хозяйствования, на которых распространяется действие Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».
Для чего:
Как зарегистрировать ПРРО:
Тестирование бесплатного программного решения «Программный регистратор расчетных операций (тестовая версия)» продлится до 31.07.2020. Ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., начиная с 15.07.2020, предоставляется возможность тестировать работу бесплатного программного решения и направлять при наличии замечания/предложения по его функционалу по адресу: prro@tax.gov.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ВР отменила обязательное ведение учета доходов для ФЛПВчера, 19:41 - 6555 15
В "Слуге народа" готовы и к росту цен, и к девальвации после эмиссии гривны6 ч. назад - 2903 12
Инвесторы "Укрбуда" в третий раз пикетировали офис "Киевгорстроя"3 ч. назад - 1066 7
В Украине работает система "от бедных к богатым" - Третьякова (видео)3 ч. назад - 584 5
«Нафтогаз» выплатил топ-менеджменту 343 миллиона гривень зарплат и премийВчера, 15:42 - 1241 4
ВР отменила обязательное ведение учета доходов для ФЛПВчера, 19:41 - 6555 15
Сколько стоит квартира в новостройках под Киевом6 ч. назад - 4111
НБУ предупредил о катастрофических последствиях тотального карантинаВчера, 17:00 - 3347
Как работники изменили отношение к работодателям во время карантина - исследование7 ч. назад - 3275
В "Слуге народа" готовы и к росту цен, и к девальвации после эмиссии гривны6 ч. назад - 2903 12
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка4 ч. назад - 211
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Позавчера, 16:32 - 941 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1537
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2156
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1803