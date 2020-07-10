Налоговая обнародовала тестовую версию программного РРО

Налоговая служба представила бесплатное программное решение для использования субъектами хозяйствования при проведении расчетных операций.

Это предусмотрено Законом Украины №128-IX, сообщает ГНС.

Бесплатное программное решение «Программный регистратор расчетных операций (тестовая версия)» можно найти здесь. Установить его можно на любом устройстве, поддерживающем операционную систему Windows Vista SP2 и выше или Android 4.1 и выше.

ПО могут тестировать все субъекты хозяйствования, на которых распространяется действие Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Для чего:

программное решение может использоваться для регистрации расчетных операций (формирования расчетных документов, фискальных отчетных чеков, их направления для фискализации на фискальный сервер, предоставления фискального чека покупателю);

программное решение может использоваться в период отсутствия связи с фискальным сервером (режим оффлайн).

Как зарегистрировать ПРРО:

регистрироваться можно, используя программное обеспечение электронного кабинета, или любое другое программное обеспечение, имеющееся у субъекта хозяйствования;

регистрация ПРРО производится через заявления о регистрации программного регистратора расчетных операций (форма J/F 1316602);

регистрация кассира производится через уведомления о предоставлении информации относительно квалифицированного сертификата открытого ключа (форма J/F 1391801).

Тестирование бесплатного программного решения «Программный регистратор расчетных операций (тестовая версия)» продлится до 31.07.2020. Ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., начиная с 15.07.2020, предоставляется возможность тестировать работу бесплатного программного решения и направлять при наличии замечания/предложения по его функционалу по адресу: prro@tax.gov.ua.