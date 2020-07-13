Мошенники под видом сотрудников Минсоцполитики хотели "развести" Фонд соцстраха

Руководство Фонда социального страхования Украины (ФССУ) обратилось в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного правонарушения со стороны неизвестных лиц в отношении исполняющих обязанности начальников региональных управлений исполнительной дирекции Фонда.

Как сообщает пресс-служба ФССУ, мошенники путем обмана и подстрекательства этих руководителей к получению взятки пытались завладеть деньгами Фонда.

По имеющейся информации к руководителям областных управлений ФССУ обратились неизвестные, которые, выдавая себя за должностных лиц Минсоцполитики и правления Фонда, просили провести перерасчет значительных денежных сумм.

В Фонде социального страхования Украины считают этот инцидент спланированной провокацией для дискредитации правления ФССУ и сотрудников системы общеобязательного государственного социального страхования и работы органа в целом.

“Особенно опасны такие действия злоумышленников у период введенного в государстве карантина, когда именно на Фонд социального страхования Украины возложены обязанности по предоставлению пособий семьям умерших от COVID-19 медицинских работников, оплаты лечения для медиков и компенсации утраченного заработка за время лечения от коронавирусной болезни для работающих украинцев, компенсации утраченного заработка за время изоляции от COVID-19 при отсутствии диагноза, финансированию больничных и декретных пособий, участию в расследованиях инфицирования работников коронавирусом SARS-CoV-2 и тому подобное”, — говорится в сообщении.