Аукцион по продаже гостиницы "Дніпро": самая высокая ставка уже превышает стартовую цену в 10 раз

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Фонд госимущества 15 июля начал аукцион по приватизации столичной гостиницы “Дніпро”, за 5 минут до окончания первого раунда наибольшая ставка – 850 млн грн при стартовой цене в 81 млн грн.
Отмечается, что в аукционе, который пройдет в 3 раунда, принимают участие 29 потенциальных инвесторов. Планируется, что результаты аукциона станут известны до 18:00 15 июля.
В Фонде госимущества назвали ключевые постприватизационные условия для потенциальных инвесторов:
*погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за полгода с даты перехода права собственности;
*сохранение в названии слова “Дніпро” (Dnipro).
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