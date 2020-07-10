Аукцион по продаже гостиницы "Дніпро": самая высокая ставка уже превышает стартовую цену в 10 раз

Фонд госимущества 15 июля начал аукцион по приватизации столичной гостиницы “Дніпро”, за 5 минут до окончания первого раунда наибольшая ставка – 850 млн грн при стартовой цене в 81 млн грн.

Отмечается, что в аукционе, который пройдет в 3 раунда, принимают участие 29 потенциальных инвесторов. Планируется, что результаты аукциона станут известны до 18:00 15 июля.

В Фонде госимущества назвали ключевые постприватизационные условия для потенциальных инвесторов:

сохранение отеля не менее, чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

*погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за полгода с даты перехода права собственности;

*сохранение в названии слова “Дніпро” (Dnipro).