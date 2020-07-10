Фонд гарантирования выставляет пул кредитов Дельта Банка на повторные торги

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал на 21 июля 2020 года проведение аукциона по повторной продаже пула активов АО “Дельта Банк”, который сформирован преимущественно из кредитов субъектов хозяйствования.
Как сообщает пресс-служба ФГВЛ, торги пройдут на электронной площадке ProZorro.ПРОДАЖИ.
В состав этого пула входят права требования и имущественные права по 987 кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, 17 ипотечных кредитов физических лиц, 82 кредита физических лиц, обеспеченные движимым имуществом и другим залогом, 26 кредитов физических лиц без обеспечения, 13 объектов недвижимого имущества и имущественных прав на недвижимое имущество, основных средств, а также дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженности.
Начальная цена лота GL0N618809 — 837,9 млн грн.
Торги пройдут по голландской модели аукциона с постепенным снижением цены в течение дня.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Уменьшить платежки за отопление: украинцев ждет модернизация домовВчера, 13:02 - 3543 19
ВР отменила обязательное ведение учета доходов для ФЛПВчера, 19:41 - 5695 12
Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в УкраинеВчера, 12:00 - 2077 10
В "Слуге народа" готовы и к росту цен, и к девальвации после эмиссии гривны3 ч. назад - 1902 8
«Нафтогаз» выплатил топ-менеджменту 343 миллиона гривень зарплат и премийВчера, 15:42 - 1051 4
ВР отменила обязательное ведение учета доходов для ФЛПВчера, 19:41 - 5695 12
Уменьшить платежки за отопление: украинцев ждет модернизация домовВчера, 13:02 - 3543 19
НБУ предупредил о катастрофических последствиях тотального карантинаВчера, 17:00 - 3228
Сколько стоит квартира в новостройках под Киевом3 ч. назад - 2895
Нацбанк намерен пересмотреть "кредитные каникулы" для украинцевВчера, 14:02 - 2097
Официально: Spotify запустился в УкраинеОколо часа назад - 108
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Позавчера, 16:32 - 899
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1510
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2136
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1793