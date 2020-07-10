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Фонд гарантирования выставляет пул кредитов Дельта Банка на повторные торги

Фонд гарантирования выставляет пул кредитов Дельта Банка на повторные торги

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал на 21 июля 2020 года проведение аукциона по повторной продаже пула активов АО “Дельта Банк”, который сформирован преимущественно из кредитов субъектов хозяйствования.

Как сообщает пресс-служба ФГВЛ, торги пройдут на электронной площадке ProZorro.ПРОДАЖИ.

В состав этого пула входят права требования и имущественные права по 987 кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, 17 ипотечных кредитов физических лиц, 82 кредита физических лиц, обеспеченные движимым имуществом и другим залогом, 26 кредитов физических лиц без обеспечения, 13 объектов недвижимого имущества и имущественных прав на недвижимое имущество, основных средств, а также дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженности.

Начальная цена лота GL0N618809 — 837,9 млн грн.

Торги пройдут по голландской модели аукциона с постепенным снижением цены в течение дня.

По материалам Дело
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