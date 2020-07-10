Официально: Spotify запустился в Украине

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Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине.
Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.
Кроме старта в Украине 15 июля, Spotify начал работу на 12 новых рынках, включая Молдову, Казахстан, Беларусь, Россию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Черногорию, Сербию, Словению и Северную Македонию.
Стоимость подписки:
Отмечается, что в сервисе представлены более 50 миллионов треков и 4 миллиарда плейлистов с музыкой украинских и международных исполнителей, лучшие персональные рекомендации новой музыки, возможность воспроизведения на разных устройствах и интеграция с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps и другими.
Сейчас Spotify является самым популярным аудиостриминговым сервисом по подписке в мире и насчитывает свыше 286 миллионов пользователей, включая 130 миллионов подписчиков Spotify Premium в 92 странах мира.
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