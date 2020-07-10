Официально: Spotify запустился в Украине

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.

Кроме старта в Украине 15 июля, Spotify начал работу на 12 новых рынках, включая Молдову, Казахстан, Беларусь, Россию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Черногорию, Сербию, Словению и Северную Македонию.

Стоимость подписки:

украинские пользователи могут перейти на Spotify Premium, который открывает доступ к полному пакету услуг сервиса за 4,99 доллара в месяц;

к тарифу Spotify Premium для семьи, который будет стоить 7,99 доллара в месяц, может подключиться до 6 членов семьи;

новый тариф Spotify Premium DUO (6,49 доллара) помимо возможностей стандартного премиум-аккаунта предлагает “Микс для двоих” – автоматически обновляемый плейлист, сочетающий в себе музыку, которая понравится обоим;

Spotify Premium для студентов доступен по цене 2,49 доллара в месяц.

Отмечается, что в сервисе представлены более 50 миллионов треков и 4 миллиарда плейлистов с музыкой украинских и международных исполнителей, лучшие персональные рекомендации новой музыки, возможность воспроизведения на разных устройствах и интеграция с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps и другими.

Сейчас Spotify является самым популярным аудиостриминговым сервисом по подписке в мире и насчитывает свыше 286 миллионов пользователей, включая 130 миллионов подписчиков Spotify Premium в 92 странах мира.