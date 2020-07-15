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Как правильно оформить расписку о передаче денег в задаток (инфографика)

Как правильно оформить расписку о передаче денег в задаток (инфографика)

В Минюсте разъяснили, на какие моменты следует обратить внимание при оформлении задатка за покупку товара.

“Многим из нас приходилось давать задаток за покупку товара. Но не все знают, как правильно оформить это действие и что делать, когда продавец не исполняет свое обязательство”, – отмечают в ведомстве.

Чтобы не возникало подобных ситуаций, нужно обращать внимание на несколько моментов.

Заключая любой договор, необходимо обращать внимание на то, в какой форме будет производиться предоплата: в форме задатка или аванса, так как указанные формы предоплаты отличаются последствиями, которые наступают в случае нарушения условий договора.

В чем отличие аванса от задатка:

  • на аванс не возложена функция обеспечивать взятое сторонами на себя обязательство. Поэтому, независимо от того, какая сторона ответственна за неисполнение обязательства, тот, кто получил аванс, должен его вернуть.
  • задатком является денежная сумма или движимое имущество, которую платит покупатель (потребитель) продавцу (кредитору) в счет причитающихся платежей, которые должны быть оплачены им по договору, с целью подтверждения обязательства и в обеспечение его исполнения;
  • в случае нарушения условий договора покупателем, задаток остается у продавца. Однако если нарушение обязательства произошло по вине продавца, то он обязан вернуть задаток покупателю.

Что должно быть указано в расписке:

  • данные о лице, получающем средства;
  • данные о лице, дающем средства;
  • сумма средств;
  • конечный срок выполнения обязательства;
  • указание того, что деньги получены именно в качестве задатка и переданы в обеспечение исполнения договора (сделки);
  • дата составления такого документа и подписи двух сторон.
По материалам Finance.UA
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