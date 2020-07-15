Как правильно оформить расписку о передаче денег в задаток (инфографика)

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В Минюсте разъяснили, на какие моменты следует обратить внимание при оформлении задатка за покупку товара.
“Многим из нас приходилось давать задаток за покупку товара. Но не все знают, как правильно оформить это действие и что делать, когда продавец не исполняет свое обязательство”, – отмечают в ведомстве.
Чтобы не возникало подобных ситуаций, нужно обращать внимание на несколько моментов.
Заключая любой договор, необходимо обращать внимание на то, в какой форме будет производиться предоплата: в форме задатка или аванса, так как указанные формы предоплаты отличаются последствиями, которые наступают в случае нарушения условий договора.
В чем отличие аванса от задатка:
Что должно быть указано в расписке:
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