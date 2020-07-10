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Полицейские задержали мошенников, которые воровали деньги с банковских карточек иностранцев

Полицейские задержали мошенников, которые воровали деньги с банковских карточек иностранцев

Полиция разоблачила троих человек, которые осуществили кражу денег с банковских карточек граждан Латвии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Правонарушителями оказались трое жителей Кривого Рога 25-30 лет, которые временно проживали в Херсоне.

Злоумышленниками преступным путем получали доступ к клиент-банку иностранцев. Затем они, используя онлайн-банкинг пострадавших, бесконтактно покупали технику. В результате незаконных действий был нанесен ущерб на сумму более 500 тыс грн.

У подозреваемых изъяли банковские карточки, новые смартфоны, планшет и товарные чеки на приобретенное товары, а также автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 200 «Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления» УК Украины.

По материалам internetua.com
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