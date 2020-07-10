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ВР отменила ведение книги учета доходов для ФЛП

ВР отменила ведение книги учета доходов для ФЛП

Народные депутаты Верховной рады приняли законопроект №2524, по которым предлагается упростить учет для физических-лиц предпринимателей.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

До сих пор остается требование физических лиц-предпринимателей регистрировать и вести книгу учета доходов.

“Хотя, де-факто, физические лица-предприниматели данную книгу или вообще не получают, или заполняют только в случае проверки”, – отмечается в пояснительной записке к проекту Закона.

Штраф за ошибки или отсутствие книги учета доходов в соответствии с Налоговым кодексом составляет 510 гривен и в соответствии с КУоАП – до 136 гривен.

Что предлагает законопроект: отменить требование обязательно регистрировать книгу учета доходов и книгу учета доходов и расходов, а также отменить обязательное ведение книги учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС.

Такой налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде. Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге доходов предлагают установить, только если такой плательщик сообщил о желании вести книгу учета доходов.

Как вести учет. Один из инициаторов законопроекта, депутат партии «Голос» Ярослав Железняк, отметил, что в случае принятия документа “упрощенцам”-неплательщикам НДС разрешат вести учет в произвольной форме – в Excel, в тетради или традиционно в книге учета (только теперь ее не надо регистрировать и заполнять ежедневно). Причем главное будет – фиксировать ежемесячный доход. А ежедневные итоги или пооперационные итоги – только по желанию предпринимателя.

По материалам Finance.UA
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