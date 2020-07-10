Новые антирекорды: Дальнобойщиков продолжают штрафовать за перегруз фур

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За 13 июля инспекторы Укртрансбезопасности и Нацполиция проверили еще 4336 грузовиков и насчитали более 432 тыс. грн платы за перегрузку.
Такой статистикой поделился Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.
К работе привлечено 32 пункта ГВК, из них в круглосуточном режиме работает 15. Всего охвачено 42 локации.
ТОП-5 крупнейших нарушителей габаритно-весовых норм за последние сутки:
Напомним, за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм установлены такие штрафы:
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