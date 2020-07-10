Новые антирекорды: Дальнобойщиков продолжают штрафовать за перегруз фур

За 13 июля инспекторы Укртрансбезопасности и Нацполиция проверили еще 4336 грузовиков и насчитали более 432 тыс. грн платы за перегрузку.

Такой статистикой поделился Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

К работе привлечено 32 пункта ГВК, из них в круглосуточном режиме работает 15. Всего охвачено 42 локации.

ТОП-5 крупнейших нарушителей габаритно-весовых норм за последние сутки:

авто MAN (перевозчик – ООО “ГАРИЛИТ”) с перегрузкой на 14% на строенные оси 25,14 т при допустимой норме 22 т. Начислена плата за проезд – 255,96 евро;

авто MAN (перевозчик – Бикулов В.В.) с перегрузкой на 15% на одиночную ось 12,6 т при допустимой норме 11 т. Начислена плата за проезд – 119,88 евро;

авто HOWO (перевозчик – ООО “Петрагранит”) с перегрузкой на 6%. Общий вес транспортного средства составил 42,380 т при допустимой норме 40 т. Начислена плата за проезд – 111,63 евро;

авто MAN (перевозчик – Кирияк М. И.) с перегрузкой на 35%. Общий вес транспортного средства составил 53,950 т при допустимой норме 40 т. Начислена плата за проезд – 77,76 евро;

авто MAN (перевозчик – ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО “ ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ИНШААТ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАИ АНОНИМ ШИРКЕТИ ”) с перегрузкой на 29%. Общий вес транспортного средства составил 51,680 т при допустимой норме 40 т. Начислена плата за проезд – 33 евро.

Напомним, за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм установлены такие штрафы:

за превышение от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;

от 10% до 20% – 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

более 20% – 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Справка Finance.ua:

На дорогах в Украине функционируют стационарные весовые комплексы для обеспечения защиты дорог от разрушения, где работают инспекторы “Укртрансбезопасности” совместно с полицейскими.