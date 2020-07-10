ПФУ утвердил показатель месячной зарплаты для расчета пенсий

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за май 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Этот показатель в соответствии с законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для расчета пенсии.

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Средняя зарплата в мае составила 9 546,32 грн. Таким образом, показатель средней зарплаты вырос на 220,39 гривен по сравнению с апрелем 2020 года (9 325,93 гривен).



Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

Средний размер пенсий по состоянию на 1 июля составил 3 393,54 грн.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2020 года составила 10 542 грн.