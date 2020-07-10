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ПФУ утвердил показатель месячной зарплаты для расчета пенсий

ПФУ утвердил показатель месячной зарплаты для расчета пенсий

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за май 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Этот показатель в соответствии с законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для расчета пенсии.

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Средняя зарплата в мае составила 9 546,32 грн. Таким образом, показатель средней зарплаты вырос на 220,39 гривен по сравнению с апрелем 2020 года (9 325,93 гривен).


Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

  • Средний размер пенсий по состоянию на 1 июля составил 3 393,54 грн.
  • По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2020 года составила 10 542 грн.
  • ПФУ сообщал, что чаще всего украинские пенсионеры получают выплаты в пределах 2000-3000 грн. Таких от общего количества 45,9%.
По материалам Finance.UA
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