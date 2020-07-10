Huawei предложила нулевые комиссии в своем магазине AppGallery разработчикам всех приложений

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Китайский технологический гигант Huawei сейчас прилагает огромные усилия для минимизации негативного воздействия американских санкций на развитие его бизнеса. Если говорить о мобильном подразделении, то, пожалуй, здесь наиболее остро стоит необходимость замены сервисов Google, которые на новых устройствах компании официально не поддерживаются.И за последнее время Huawei удалось достичь определенных успехов — буквально на днях мы рассказывали о партнерстве с EasyPay, которое позволит запустить NFC-платежи без Google Pay. Теперь же Huawei сделала важное объявление, касающееся собственного онлайн-магазина приложений AppGallery. На фоне недавних скандалов с высокими комиссионными App Store и Google Play Huawei предложила разработчикам всех приложений, кроме игр, получать 100% выручки с внутренних покупок в первый год размещения.
«Наша команда поддерживает мобильных разработчиков не только предоставляя уникальные условия, которые позволяют иметь возможность зарабатывать, развиваться, но и фактически драйвить в целом рынок цифровых технологий. Мы расчитываем, что это позводит не только разрушить монополию, но и действительно сделать скачок и потеснить текущих конкурентов»
Во второй год размещения разработчики образовательных приложений будут получать 90% выручки со всех продаж внутри приложений, а остальные смогут получать 85% выручки. Остальное будет забирать себе Huawei. Разработчики игр и в первый, и во второй годы смогут получать только 85% выручки.
Huawei считает AppGallery третьей по популярности мобильной платформой в мире с ежемесячной аудиторией более чем 400 миллионов пользователей. По данным компании, в развитии магазина участвуют более 1,3 миллиона разработчиков по всему миру. Несмотря на это, в AppGallery всё ещё нет многих популярных западных приложений, включая Facebook, Slack и не только.
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