SkyUp автоматизировал сервис по возмещению стоимости билетов на отмененные рейсы

Возмещение за отмененный рейс авиакомпании SkyUp отныне можно будет получить нажатием одной кнопки.

Об этом сообщает пресс-служба компании в FACEBOOK.

Теперь пассажиры могут самостоятельно выбрать себе вид возмещения, не обращаясь в контакт-центр SkyUp Airlines.

Виды возмещений. Если рейс был отменен из-за карантина или из-за отсутствия разрешения на въезд граждан Украины в определенные страны, пассажир сможет выбрать:

возврат стоимости билета согласно условиям вашего тарифа;

бесплатную смену дат вашего путешествия;

возмещение стоимости билета в виде промокода на 120% на любые билеты или услуги авиакомпании.

Если рейс отменили из-за оптимизации полетной программы, вы имеете право на возврат полной стоимости билета.

Возможность самостоятельно выбрать вид возмещения запущена в бета-версии. В дальнейшем SkyUp обещает доработать и расширить функционал. Самостоятельно сейчас можно выбрать промокод или возврат стоимости билета в денежной форме. Также отмечается, что менять даты путешествия самостоятельно можно будет уже через 1-2 ближайших недели.

Как самостоятельно выбрать вид возмещения:

зайти во вкладку «Бронирование» на www.skyup.aero, если пассажир имеет зарегистрированный аккаунт, или ввести фамилию и номер бронирования во вкладке «Мой билет», чтобы войти в личный онлайн-кабинет;

нажать кнопку «Возврат средств» в верхнем левом углу страницы. Там появится предложение выбрать вариант возмещения, который устраивает пользователя;

действовать согласно инструкциям, пока пользователь не получит промокод или номер заявки на возмещение деньгами.

В личном кабинете также можно изменить статус заявки на промокод, или позже — на перенос даты. Это возможно, если по поданной ранее заявке пасажиру еще не выставили счет на возврат средств.

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