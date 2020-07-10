SkyUp автоматизировал сервис по возмещению стоимости билетов на отмененные рейсы

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Возмещение за отмененный рейс авиакомпании SkyUp отныне можно будет получить нажатием одной кнопки.
Об этом сообщает пресс-служба компании в FACEBOOK.
Теперь пассажиры могут самостоятельно выбрать себе вид возмещения, не обращаясь в контакт-центр SkyUp Airlines.
Виды возмещений. Если рейс был отменен из-за карантина или из-за отсутствия разрешения на въезд граждан Украины в определенные страны, пассажир сможет выбрать:
Если рейс отменили из-за оптимизации полетной программы, вы имеете право на возврат полной стоимости билета.
Возможность самостоятельно выбрать вид возмещения запущена в бета-версии. В дальнейшем SkyUp обещает доработать и расширить функционал. Самостоятельно сейчас можно выбрать промокод или возврат стоимости билета в денежной форме. Также отмечается, что менять даты путешествия самостоятельно можно будет уже через 1-2 ближайших недели.
Как самостоятельно выбрать вид возмещения:
В личном кабинете также можно изменить статус заявки на промокод, или позже — на перенос даты. Это возможно, если по поданной ранее заявке пасажиру еще не выставили счет на возврат средств.
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