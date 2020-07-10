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В рейтинге готовности к введению электронного правительства Украина поднялась на 13 позиций

В рейтинге готовности к введению электронного правительства Украина поднялась на 13 позиций

Согласно данным Организации Объединенных Наций (ООН), в 2020 году Украина заняла 69 место по готовности к введению электронного правительства. В 2018 году, согласно рейтингу, Украина находилась на 82 месте, а в 2016-м – на 62.

Об этом свидетельствует опубликованный рейтинг по индексу EGDI.

Стоит отметить, что всего в рейтинге 193 страны мира.

Рейтинг стран по готовности к введению электронного правительства:

  • Дания;
  • Южная Корея;
  • Эстония;
  • Финляндия;
  • Австралия;
  • Швеция;
  • Великобритания;
  • Новая Зеландия;
  • США.

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Скриншот из publicadministration.un.org

“В другой группе из 13 стран с очень высокоразвитым человеческим капиталом — Армения, Азербайджан, Багамские Острова, Венгрия, Грузия, Исламская Республика Иран, Коста-Рика, Кыргызстан, Маврикий, Филиппины, Сейшельские Острова, Шри-Ланка и Украина несколько застопорились, скорее всего, в связи с тем, что их телекоммуникационная структура относительно мало развита”, — говорится в отчете.

По материалам Телеграф
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