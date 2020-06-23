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Безопасные платежи для бизнеса - советы эксперта

Безопасные платежи для бизнеса - советы эксперта

Пандемия и карантин привели к увеличению количества мошенников, которые “наживаются” на переводах с платежных карт.

Об этом рассказал Сергей Козлов, директор финансовой компании “Адемио” (Monopay.ua), на вебинаре “FinUpDate: Выпуск 9. Цифровые платежи и правила безопасности на каждый день”. Участники вебинара не только узнали больше о платежных инструментах и как безопасно оплачивать покупки и осуществлять денежные переводы, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – 4bill, UFL.

По его словам, существует отдельный стандарт для бизнеса, который хочет принимать к оплате карты – без этой сертификации бизнес не имеет права принимать и хранить у себя на сайте банковские карты.

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“Все цифровое хозяйство бизнеса – это открытый сейф. Если вы не проходили стандарт PCI DSS, то к вам могут залезть мошенники и что-то украсть”, – рассказал Козлов.

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Кроме этого сертификата, у бизнеса есть способ, когда магазины, которые принимают платежи, могут договориться с партнером, у которого есть сертификат Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), а это как правило банки и платежные провайдеры. В таком случае провайдер дает бизнесу отдельную страницу, куда клиенты заносят номер карты, и все операции проходят таким образом, что на сайте бизнеса будет отображаться только результат – прошла сделка или нет.

“Важный момент: если вы получили деньги по карте, это не означает, что они на 100 процентов ваши. В международных платежных системах есть процедуры так называемого оспаривания транзакций: если деньги были украдены, то пострадавший идет в банк, пишет заявление, и происходит процесс оспаривания транзакции. В зависимости от того, кто виноват, почему и где возникла дырка, кто украл данные – эти средства могут вернуться или нет. При этом процедура не бесплатная, стоимость одной – 15 евро”, – отметил эксперт.

Поэтому всегда нужно учитывать фактор безопасности, ведь вместе с удобством платежных карт, всегда есть риски воровства данных с них.

Кстати, платежный сервис 4bill запускает новую программу IPW – Individual Pay Way или индивидуальный способ оплаты. Многофункциональная программа предназначена не только для упрощения приема и отправки платежей, но и представляет собой готовое платежное решение нового поколения. Возможность получить IPW ограничено. Лишь 30 компаний, первыми оставившие заявку, в рамках этой программы получат от 4bill развернутую аналитику по своему бизнесу. Чтобы принять участие, заполните форму: https://bit.ly/2A32vxz.

По материалам Finance.UA
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