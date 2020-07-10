«Слуги народа» запустили бизнес-курс с возможностью выиграть до 100 тыс. грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Общественная организация “Предприниматель – Слуга народа” при поддержке партии “Слуга народа” организует бесплатный бизнес-курс “Планета возможностей ЗЕ! СТАРТ” для представителей малого бизнеса и людей, желающих стать предпринимателями.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
О чем курс:
Кроме того, участники поборются за возможность получить финансовую помощь в 100 тысяч гривен на реализацию своей бизнес-идеи.
Как будет проходить обучение:
Темы обучения:
Заявки будут принимать до 22 июля, а уже с 27 июля начнутся занятия. Анкета регистрации доступна здесь.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Купить пенсионный стаж: в ПФ назвали суммы и условияВчера, 13:02 - 29099 23
Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривнюВчера, 21:02 - 2692 12
"Нафтогаз" купил софт почти за 2 миллиона евроВчера, 11:06 - 1377 8
До 40 800 гривен штрафа: украинцев будут жестче наказывать за «пьяное» вождениеВчера, 18:00 - 1415 7
С украинских авиакомпаний будут взимать налоги с каждого пассажира в самолетеВчера, 19:02 - 1449 6
Купить пенсионный стаж: в ПФ назвали суммы и условияВчера, 13:02 - 29099 23
Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривнюВчера, 21:02 - 2692 12
Рожкова сообщила, когда НБУ планирует массовый запуск ипотекиВчера, 15:00 - 2264 4
Владелец земли возле Подольского моста вернет Киеву 80 миллионов гривенВчера, 19:39 - 2012 1
"За пределами банка": Рожкова высказалась о проблемах застройщика "Аркада"Вчера, 15:44 - 1866
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Вчера, 16:32 - 519
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1372
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2027
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1737
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1420 2