«Слуги народа» запустили бизнес-курс с возможностью выиграть до 100 тыс. грн

Общественная организация “Предприниматель – Слуга народа” при поддержке партии “Слуга народа” организует бесплатный бизнес-курс “Планета возможностей ЗЕ! СТАРТ” для представителей малого бизнеса и людей, желающих стать предпринимателями.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

О чем курс:

в курсе понятно и просто даются ключевые знания об этапах и инструментах развития бизнеса;

также после обучения участники, у которых есть статус ФЛП и которые подготовят лучшие бизнес-планы, могут получить первые инвестиции от организаторов для их реализации.

Кроме того, участники поборются за возможность получить финансовую помощь в 100 тысяч гривен на реализацию своей бизнес-идеи.

Как будет проходить обучение:

занятия от 2 до 4 часов 2-3 раза в неделю утром или вечером;

обучение будет проходить с помощью Zoom-сессий;

будет применяться геймификация в процессе обучения;

будет производиться видеозапись занятий.

Темы обучения:

работа с идеей. Тестирование идеи или прототипа будущего проекта на потенциальных пользователях;

разработка бизнес-модели к своей идее. Поиск выгодной бизнес-модели;

развитие мышления предпринимателя. Определение перспективной ниши;

маркетинг. Упаковка предложения: бренд, нейминг;

инструменты маркетинга;

дизайн клиентског опутешествия.

Заявки будут принимать до 22 июля, а уже с 27 июля начнутся занятия. Анкета регистрации доступна здесь.

Справка Finance.ua:

28 февраля Министерство цифровой трансформации официально представило онлайн-платформу для предпринимателей Дія.Бізнес.

На портале доступны: каталог бизнес-идей с удобными шаблонами, перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса, онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице, справочник предпринимателя – на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины и кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов.