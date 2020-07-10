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«Слуги народа» запустили бизнес-курс с возможностью выиграть до 100 тыс. грн

«Слуги народа» запустили бизнес-курс с возможностью выиграть до 100 тыс. грн

Общественная организация “Предприниматель – Слуга народа” при поддержке партии “Слуга народа” организует бесплатный бизнес-курс “Планета возможностей ЗЕ! СТАРТ” для представителей малого бизнеса и людей, желающих стать предпринимателями.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

О чем курс:

  • в курсе понятно и просто даются ключевые знания об этапах и инструментах развития бизнеса;
  • также после обучения участники, у которых есть статус ФЛП и которые подготовят лучшие бизнес-планы, могут получить первые инвестиции от организаторов для их реализации.

Кроме того, участники поборются за возможность получить финансовую помощь в 100 тысяч гривен на реализацию своей бизнес-идеи.

Как будет проходить обучение:

  • занятия от 2 до 4 часов 2-3 раза в неделю утром или вечером;
  • обучение будет проходить с помощью Zoom-сессий;
  • будет применяться геймификация в процессе обучения;
  • будет производиться видеозапись занятий.

Темы обучения:

  • работа с идеей. Тестирование идеи или прототипа будущего проекта на потенциальных пользователях;
  • разработка бизнес-модели к своей идее. Поиск выгодной бизнес-модели;
  • развитие мышления предпринимателя. Определение перспективной ниши;
  • маркетинг. Упаковка предложения: бренд, нейминг;
  • инструменты маркетинга;
  • дизайн клиентског опутешествия.

Заявки будут принимать до 22 июля, а уже с 27 июля начнутся занятия. Анкета регистрации доступна здесь.

Справка Finance.ua:

  • 28 февраля Министерство цифровой трансформации официально представило онлайн-платформу для предпринимателей Дія.Бізнес.
  • На портале доступны: каталог бизнес-идей с удобными шаблонами, перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса, онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице, справочник предпринимателя – на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины и кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов.
  • Минцифры презентовало интерактивную карту объектов поддержки предпринимательства.
По материалам Finance.UA
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