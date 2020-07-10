Ответственный банк за устойчивую экономику: UKRSIBBANK празднует 30 лет работы на рынке

В этом году UKRSIBBANK BNP Paribas Group празднует 30 лет успешного развития и роста вместе с клиентами. Все это время банк активно поддерживал украинскую экономику, совершенствовал сервисы для клиентов, используя лучшие практики международной Группы Paribas из 200-летней экспертизой.

Сегодня банк активно развивает безналичную экономику и делает услуги платежными карточками доступными для всех. В частности, недавно банк предложил потенциальным клиентам возможность открыть банковский счет онлайн через интернет-платформу UKRSIB online и получить платежную карту – New card с кэшбеком 5% за покупки в интернете.

Все что нужно: отсканировать документы в мобильном приложении, ответить на несколько вопросов анкеты и получить карточку. Сейчас почти 20 000 клиентов подали онлайн заявки, и почти половина из них уже получили карточки и используют их. Такое решение особенно актуально сегодня в условиях карантина, когда удобные безналичные и бесконтактные платежи являются лучшим и безопасным решением.

«Предложение нужных клиентам функций в нашем интернет-банкинге UKRSIB online таких, как обмен валют онлайн, возможность платить за коммунальные услуги, возможность оформить карту для новых клиентов, позволяет банку, с одной стороны, увеличить клиентскую базу, а с другой – повысить уровень удовлетворенности клиентов, поскольку мы наблюдаем активный спрос на качественные безналичные платежи», – говорит Лоран Дюпуш, Председатель Правления UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Всего за 30 лет работы на рынке UKRSIBBANK прошел путь от локального банка к части международной Группы BNP Paribas. «Работая в мире, который постоянно меняется, мы создали банк с высокими стандартами и положительным влиянием на окружающую среду и общество, мы поддерживаем клиентов в реализации проектов, улучшаем их опыт и предлагаем технологические решения», – продолжает Лоран Дюпуш.

Стремясь к устойчивому развитию, UKRSIBBANK как часть Группы BNP Paribas ввел программу Engagement, направленную на поддержку предпринимателей, молодежи, потребности общин и защиты окружающей среды – популяризацию альтернативной энергетики.

«Прежде всего мы поддерживаем проекты, на которые можем влиять благодаря координации доступности наших услуг, партнерским программам, действиям ответственного работодателя, прозрачной закупочной политике, программам КВС, а главное – привлечением нашей команды к проактивной позиции», – говорит Лоран Дюпуш.

Так, банк создает зеленый офис, высаживает деревья по всей Украине и помогает клиентам стать энергонезависимыми.

Для предпринимателей банк собрал Каталог грантовых программ. Это структурированная информация об условиях и суммах получения грантов – дополнительные возможности развития бизнеса за счет открытых международных грантов в различных сферах.

Банк основал программу «Женщины в бизнесе» для развития женского предпринимательства в Украине и поддержал Конгресс ООН HeForShe в Украине, Европейскую математическую олимпиаду для девушек и другие ключевые мероприятия для женщин. Уже в этом году банк присоединился к Декларации за гендерное равенство и против домашнего насилия в поддержку Целей устойчивого развития ООН и продолжает программу «Женщины в бизнесе».

Обслуживая около 30% рынка IT, банк проводил битвы стартапов, а вместе с Radar Tech запустил Popcorp accelerator для развития финтех решений.

Во время пандемии COVID-19 UKRSIBBANK поддержал более 70 больниц в разных городах Украины.

Кроме того, банк развивает потенциал молодежи. Недавно банк вместе с «Развитие КСО» провел конкурс «FinTeens: Поколение финансово независимых» для повышения уровня финансовой самостоятельности подростков. Студенты разрабатывали оригинальные решения для подростков 10-15 лет, онлайн курсы для родителей, которые могли бы обучать своих детей финансовой грамотности.

У банка есть различные благотворительные программы – более 10 лет UKRSIBBANK поддерживает детей с синдромом Дауна, ДЦП, печатает книги шрифтом Брайля и тому подобное.

Напомним, более 5000 сотрудников банка обслуживают около 2 млн клиентов. В этом году UKRSIBBANK получил награду Top Employer в Украине и Европе. Это единственный банк и одна из шести международных компаний в Украине, которая имеет статус Top Employer.