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Минцифры работает над легализацией криптовалют и блокчейна

Минцифры работает над легализацией криптовалют и блокчейна

Министерство цифровой трансформации работает над законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

“Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков и президент Ассоциации «Блокчейн Украины» (БАУ) Михаил Чобанян сегодня подписали меморандум, согласно которому БАУ присоединилась к разработке законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс”, – отмечается в сообщении.

О чем речь: 11 июня в ВР зарегистрировали проект закона №3637 «О виртуальных активах», разработанный Минцифры, депутатским объединением Blockchain4Ukraine и БАУ.

В министерстве заявили, что если после принятия профильного закона №3637 не внести изменения в Налоговый кодекс, это приведет не к открытию рынка, а к “охоте на индустрию с различными трактовками налоговых обязательств”. Поэтому Минцифры вместе с блокчейн-сообществом уже разрабатывает законопроект, который позволит эти изменения внести.

Что предусматривает сотрудничество с БАУ:

  • согласование с международными стандартами и рекомендациями по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в отношении виртуальных активов;
  • разработка государственной стратегии стимулирования развития сферы и создание инвестиционных условий для ведения бизнеса в Украине;
  • создание концепции и условий транспарентности государственных процедур и развития инструментов общественного мониторинга;
  • создание концепции внедрения технологии блокчейн в работу государственных реестров и институтов Украины.

В Минцифры верят, что сотрудничество с БАУ станет ключевым фактором в формировании рынка виртуальных активов. А это еще раз доказывает, что правовое поле для рынка виртуальных активов не навязывается государством, а создается с учетом пожеланий бизнеса.

По материалам Finance.UA
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