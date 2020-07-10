0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 139 0

Подключиться к электросетям в Киевской области теперь можно онлайн

Подключиться к электросетям в Киевской области теперь можно онлайн

Киевоблэнерго в составе ДТЭК упростил процедуру присоединения к электрическим сетям. По информации компании, долгое время причиной жалоб жителей Киевской области и застройщиков была именно длительная и сложная процедура присоединения к сетям.

“Раньше все оформление документов происходило оффлайн, в бумажном виде. Чтобы оформить подключение к сетям, клиентам было необходимо приходить в районное подразделение электросетей или центра обслуживания от 5 до 12 раз. Это неприемлемая ситуация. Мы понимаем потребности современных клиентов, поэтому перевели услугу в онлайн. Начиная с ноября 2020 года, каждый желающий может воспользоваться электронной формой у нас на сайте, подать заявку на стандартное подключение и отслеживать статус ее выполнения”, – отметил генеральный директор Киевоблэнерго Виталий Шайда.

По информации ДТЭК Сети, онлайн-формой подачи заявки на присоединение уже воспользовались 2700 клиентов. Больше всего заявок подано в Киево-Святошинском и Ирпенском районах.

Как подчеркнул Виталий Шайда, продолжительность выполнения стандартных подключений снизилась в три раза – с 63 дней в 2018 году до 26 дней в январе-мае 2020 года. Законодательством предусмотрено 45-60 дней на такую процедуру.

В планах ДТЭК – запустить возможность подачи заявки на присоединение через мобильное приложение “МережіОнлайн”, которое ДТЭК Сети запустит до конца лета 2020 года.

Напомним, ранее в компании сообщили, что срок ликвидации аварий за год сократился вдвое – с 5-8 до 2-4 часов, также были реконструированы две большие подстанции в Ирпене и Вышгороде, отремонтированы около 4882 км линий 0,4-110кВ.

Как ранее сообщалось, ДТЭК Сети развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.