Подключиться к электросетям в Киевской области теперь можно онлайн

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Киевоблэнерго в составе ДТЭК упростил процедуру присоединения к электрическим сетям. По информации компании, долгое время причиной жалоб жителей Киевской области и застройщиков была именно длительная и сложная процедура присоединения к сетям.
“Раньше все оформление документов происходило оффлайн, в бумажном виде. Чтобы оформить подключение к сетям, клиентам было необходимо приходить в районное подразделение электросетей или центра обслуживания от 5 до 12 раз. Это неприемлемая ситуация. Мы понимаем потребности современных клиентов, поэтому перевели услугу в онлайн. Начиная с ноября 2020 года, каждый желающий может воспользоваться электронной формой у нас на сайте, подать заявку на стандартное подключение и отслеживать статус ее выполнения”, – отметил генеральный директор Киевоблэнерго Виталий Шайда.
По информации ДТЭК Сети, онлайн-формой подачи заявки на присоединение уже воспользовались 2700 клиентов. Больше всего заявок подано в Киево-Святошинском и Ирпенском районах.
Как подчеркнул Виталий Шайда, продолжительность выполнения стандартных подключений снизилась в три раза – с 63 дней в 2018 году до 26 дней в январе-мае 2020 года. Законодательством предусмотрено 45-60 дней на такую процедуру.
В планах ДТЭК – запустить возможность подачи заявки на присоединение через мобильное приложение “МережіОнлайн”, которое ДТЭК Сети запустит до конца лета 2020 года.
Напомним, ранее в компании сообщили, что срок ликвидации аварий за год сократился вдвое – с 5-8 до 2-4 часов, также были реконструированы две большие подстанции в Ирпене и Вышгороде, отремонтированы около 4882 км линий 0,4-110кВ.
Как ранее сообщалось, ДТЭК Сети развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.
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