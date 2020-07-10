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Депутаты приняли изменения в законы о распаевании государственных земель

Депутаты приняли изменения в законы о распаевании государственных земель

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект №3012-2, которым, среди прочего, устанавливается порядок приватизации земель государственных сельхозпредприятий и обеспечение работников таких предприятий правом на получение пая.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

В ходе приватизации земель предприятий предлагают распределять их сельскохозяйственные угодья следующим образом:

  • до 40% земель распределить между работниками предприятия и пенсионерами из их числа, работниками государственных и коммунальных учреждений социальной сферы (при этом площадь земель, передаваемых в собственность одного работника предприятия или пенсионера из числа бывших работников предприятий, определяется в размере среднего размера земельной доли (пая) по району, а для работников учреждений социальной сферы не может превышать 2 га);
  • до 20% земель передать в собственность участникам боевых действий для ведения личного крестьянского хозяйства (при этом площадь земель, передаваемых в собственность одного лица, не может превышать 2 га);
  • не менее 40% передать в аренду на земельных торгах (кроме случаев приватизации земель предприятий в связи с приватизацией самих предприятий).

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Если приватизируют землю через приватизацию самих предприятий, то земли, оставшиеся после распределения между работниками предприятия, работниками государственных и коммунальных учреждений социальной сферы и участниками боевых действий, предлагают передавать в аренду на 50 лет хозяйственному обществу, в которое преобразуется предприятие.

Справка Finance.ua:

Законопроект №3012-2 предусматривает распаевание при:

  • приватизации предприятий, учреждений, организаций или их структурных подразделений;
  • ликвидации предприятий, учреждений, организаций;
  • в случае принятия органом исполнительной власти, к сфере управления которого относится государственное сельскохозяйственное предприятие, учреждение, организация, решение о приватизации ее земель или земель ее структурного подразделения без приватизации или ликвидации такого юридического лица.
По материалам Finance.UA
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