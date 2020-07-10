Что ждать от курса на этой неделе?

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За прошедшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному.
Так, с прошлого понедельника запаздывающий официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,17 грн до 26,95 грн (-0,8%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 26,92/26,95 до 27,09/27,11 (+0,6%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 26,88/27,17 до 26,92/27,16 (+0,1%/-0,03%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 0,9% за счет роста курса покупки с одновременным снижением продажи.
По прогнозам Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать умеренный рост курса доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,2 грн, а наличный доллар в банках около 27,0/27,2 грн”, – прогнозирует эксперт.
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