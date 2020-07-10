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Xiaomi представила бумажный блокнот с датчиком отпечатков пальцев

Xiaomi представила бумажный блокнот с датчиком отпечатков пальцев

Конфиденциальную информацию пользователи не всегда хранят на электронных устройствах, порой отдавая предпочтение традиционным бумажным носителям. Новинка, представленная одним из партнеров Xiaomi, сочетает классический дневник с полезной функцией современных смартфонов для защиты заметок от посторонних глаз.

Защищенный блокнот появился на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin и имеет вид несколько футуристического гаджета-блокнота.

Стандартный на вид блокнот получил встроенный замок, предотвращающий открытие обложки. Разблокировать его можно с помощью сканера отпечатков пальцев, расположенного на корешке. Как уверяет производитель, процесс занимает не более 0,5 секунды и сопровождается вибрацией, которая подтверждает срабатывание сенсора.

Для поддержания “жизнеспособности” системы безопасности в “корпус” блокнота встроен аккумулятор емкостью 160 мАч, который заряжается через порт USB Type-C. Заявленная автономность модели составляет до двух месяцев. Обложка новинки, представлена в сером и зеленом цветах, оснащена кармашками для хранения визитных карточек и кредиток. Когда чистые страницы закончатся, в обложку можно будет вставить сменный блок.

Стоимость оригинальной новинки в Китае составляет 43 доллара (1159 гривен).

По материалам Телеканал новин 24
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