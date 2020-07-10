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Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривню

Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривню

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева раскритиковала президента Владимира Зеленского за жалобы на крепкую гривну. Об этом сообщает “Новое время”.

В комментарии бывший банкир припомнила слова украинского гаранта, сказанные им накануне выборов на публичных дебатах.

“Вот читаю и думаю, что этот Зе-президент уже потерялся. В прошлом году на дебатах на Олимпийском стадионе он кричал Порошенко: “Почему ваша Гонтарева обвалила курс?”. А теперь он требует девальвировать гривну до 30, поскольку такой курс записан в бюджет. Может, просто бюджет переписать…” — сказала Гонтарева.

Она добавила, что Украина с трудом добилась финансовой стабильности, перешла на плавающий курс, и уже пять лет живет со стабильным рыночным курсом, а тут “такой демарш президента”.

Справка Finance.ua:

  • Ранее на встрече с бизнесменами Президент пожаловался на текущий курс гривны. Он отметил, что из-за курса гривны, установившегося в стране в последнее время, украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”.
  • Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева призывала Международный валютный фонд (МВФ) приостановить платежи в Украину до назначения правительством нового независимого главы НБУ.

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По материалам НВ
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