Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривню

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Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева раскритиковала президента Владимира Зеленского за жалобы на крепкую гривну. Об этом сообщает “Новое время”.
В комментарии бывший банкир припомнила слова украинского гаранта, сказанные им накануне выборов на публичных дебатах.
“Вот читаю и думаю, что этот Зе-президент уже потерялся. В прошлом году на дебатах на Олимпийском стадионе он кричал Порошенко: “Почему ваша Гонтарева обвалила курс?”. А теперь он требует девальвировать гривну до 30, поскольку такой курс записан в бюджет. Может, просто бюджет переписать…” — сказала Гонтарева.
Она добавила, что Украина с трудом добилась финансовой стабильности, перешла на плавающий курс, и уже пять лет живет со стабильным рыночным курсом, а тут “такой демарш президента”.
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