МАУ с 15 июля запустит чартерные рейсы по направлению Киев - Бодрум

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Украинская компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) готовится запустить чартерные рейсы по направлению Киев – Бодрум (Турция).
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
График: рейсы будут выполняться по средам и субботам с 15 июля.
Багаж. В авиакомпании отметили, что в соответствии с требованиями государственных органов Турции и ОАЭ, с целью ускоренной посадки / высадки пассажиров и предотвращение их скопления, на рейсах МАУ из / в эти страны к перевозке в качестве ручной клади в салоне самолета разрешено лишь:
Указанные выше предметы не должны превышать вес 5 кг и размеры 40х30х10 см.
“Если ручная кладь не превышает бесплатную норму перевозки, установленную авиакомпанией МАУ, но не соответствует требованиям, установленным государственными органами Турции и ОАЭ, ее нужно будет бесплатно сдать в грузовой отсек самолета.
При этом необходимо убрать предметы, запрещенные к перевозке в грузовом отсеке, но разрешенные для перевозки в ручной клади: документы, лекарства, ценные вещи, мобильные телефоны и ноутбуки, батарейки, электронные сигареты, спички и зажигалки и другое”, – отмечают в авиакомпании.
Подробнее о новых нормах багажа можно узнать по ссылке.
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