Фермерское хозяйство выиграло суд у АРМА

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Частное фермерское предприятие «Динекс-Трейд» выиграло суд у Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Соответствующее решение Хозяйственного суда города Киева обнародовано в Едином реестре судебных дел.
“Ответчиком были проведены электронные торги по продаже зерновых культур, в том числе пшеницы 6 класса урожая 2018 года насыпью в количестве 829 тонн, которые принадлежали истцу, вопреки постановлению хозяйственного суда Одесской области о наложении ареста на указанные зерновые культуры”, – говорится в решении.
Отмечается, что арест на зерно был наложен еще в 2019 году, по иску «Динекс-Трейд», поскольку в 2018 году Белгород-Днестровский элеватор, где хранилось зерно, отказывался отгрузить его по требованию собственника.
Таким образом, Хозяйственный суд постановил, что АРМА выставило на продажу зерно, на которое был наложен арест в рамках другого дела.
Согласно решению, договор купли-продажи, заключенный между АРМА и покупателем зерна, признан недействительным с момента заключения по результатам электронных торгов.
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