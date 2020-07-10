Фермерское хозяйство выиграло суд у АРМА

Частное фермерское предприятие «Динекс-Трейд» выиграло суд у Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Соответствующее решение Хозяйственного суда города Киева обнародовано в Едином реестре судебных дел.

“Ответчиком были проведены электронные торги по продаже зерновых культур, в том числе пшеницы 6 класса урожая 2018 года насыпью в количестве 829 тонн, которые принадлежали истцу, вопреки постановлению хозяйственного суда Одесской области о наложении ареста на указанные зерновые культуры”, – говорится в решении.

Отмечается, что арест на зерно был наложен еще в 2019 году, по иску «Динекс-Трейд», поскольку в 2018 году Белгород-Днестровский элеватор, где хранилось зерно, отказывался отгрузить его по требованию собственника.

Таким образом, Хозяйственный суд постановил, что АРМА выставило на продажу зерно, на которое был наложен арест в рамках другого дела.

Согласно решению, договор купли-продажи, заключенный между АРМА и покупателем зерна, признан недействительным с момента заключения по результатам электронных торгов.