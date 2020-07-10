Зеленский просит Раду отменить ограничения зарплат чиновников

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Верховная Рада на внеочередном заседании 13 июля рассмотрит отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривен, что ранее одобрили нардепы.
Об этом сказано в распоряжении на сайте ВР, проект закона №3708.
В повестке дня внеочередного заседания, инициированного президентом, нардепам предлагают проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.
В то же время ввели верхнюю границу для заработных плат чиновников еще 13 апреля, когда приняли госбюджет. Таким образом, в случае одобрения парламентом 13 июля срок действия ограничения должен завершиться.
10 апреля Президент Владимир Зеленский просил нардепов поддержать ограничение зарплат чиновников на период карантина.
Нардепы приняли 13 апреля изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. (Минимальная зарплата сейчас установлена на уровне 4723 гривен).
Позже Высший совет правосудия заявил, что временное ограничение судейского вознаграждения нарушает конституционные гарантии как независимости судей, так и судебной власти в целом.
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