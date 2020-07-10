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В Lotus заявили о рекордном ускорении своего 2000-сильного электрокара Evija

В Lotus заявили о рекордном ускорении своего 2000-сильного электрокара Evija

Компания Lotus готовит электрокар Evija, который должен разгоняться с нуля до 300 км/час за 9 секунд. Это на 3,4 секунды быстрее, чем действующий рекорд Bugatti Chiron.

Мощные электрокары с легкостью могут дать фору любым спортивным авто. Это уже доказали «заряженные» версии Tesla, которым практически нет равных в ускорении 0−100 км/час.

Возможность использовать весь крутящий момент электромоторов с самого начала движения практически не оставляет шансов даже гиперкарам с ДВС, и производители EV отлично этим пользуются.

По этой причине классический бренд спортивных авто Lotus решил разработать свой электрокар Evija.

Похоже, что это будет первое полностью электрическое авто на дорогах общего пользования с мощностью 2000 л. с., поскольку оно выйдет раньше, чем новая Tesla Roadster и хорватская Rimac C Two.

По материалам НВ
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