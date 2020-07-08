Австралийская компания готовит беспроводные зарядки для электрокаров

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Австралийская компания Lumen Freedom получила разрешение на использование своей технологии беспроводной зарядки электрокаров в общественных местах. Компания поставит свои зарядки в Европу и США.
Одной из ключевых проблем развития рынка электрокаров остаются сети электрических зарядных станций.
Кроме ограниченного доступа к ним, проблему представляят скорость зарядки, комфорт в использовании, подключение с разными видами коннекторов и т. д.
По всем этим параметрам электрозаправочные станции пока проигрывают классическим АЗС.
Решить проблему может австралийская компания Lumen Freedom, которая разрабатывает систему беспроводной (индукционной) зарядки для электрокаров WiTricity.
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