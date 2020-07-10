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Посягательство на автономию НБУ ослабит настроение иностранных инвесторов - Moody's

Посягательство на автономию НБУ ослабит настроение иностранных инвесторов - Moody's

Неопределенность относительно потенциального главы Нацбанка Украины и независимости центробанка в целом ставит под угрозу внешнее финансирование Украины.

Об этом сообщается в материалах осмотра Credit Outlook от аналитиков международного рейтингового агентства Moody’s.

Аналитики подчеркивают, что неопределенность происходит в условиях повышенной потребности в ликвидности и уязвимости к внешним шокам.

По их оценкам, Украине понадобятся 73,5 млрд долларов для погашений во второй половине 2020 года при дефиците госбюджета в размере 7,5% ВВП.

“В целом, по нашим оценкам, валовые потребности правительства в финансировании на 2020 год составят около 16% ВВП, в следующем году потребность в финансировании будет меньше, но все еще ситуация останется сложной”, – говорится в обзоре.

Moody’s подчеркивает, что дальнейшие выплаты МВФ и других кредиторов, вероятно, будут зависеть от обеспечения независимости НБУ.

От этого, в частности, будет зависеть получение 350 млн долларов от Всемирного банка в рамках первой из двух запланированных программ, утвержденной в конце июня.

“Посягательство на автономию НБУ ослабит настроение иностранных инвесторов”, – отметили в Moody’s.

По материалам Економічна Правда
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