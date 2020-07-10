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Во Франции расследуют мошенничество с "коронавирусными" деньгами от государства на 1,7 млрд евро

Во Франции расследуют мошенничество с "коронавирусными" деньгами от государства на 1,7 млрд евро

Прокуратура Парижа начала расследовать факты мошенничества, связанные с введением в период карантина режима временной безработицы.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на RFI.

По предварительным оценкам, государству нанесен ущерб на сумму 1,7 миллиарда евро.

Одна из мошеннических схем заключалась в незаконном присвоении чужих идентификационных данных, подаче фальшивых заявок на финансовую помощь от имени реально существующих фирм, которые не обращались за господдержкой, и получении средств вместо них.

В парижской прокуратуре отмечают, что уже известно о том, что как минимум 13-16 региональных управлений министерства труда столкнулись с мошенничеством в связи с режимом временной безработицы.

Как отмечает Le Figaro, во французском регионе Окситания более 160 фирм оказались жертвами мошеннических действий. Было установлено более 110 банковских счетов, на которые осуществлялись переводы финансовой помощи по фальшивым запросам.

Le Monde сообщает, что расследование ведется по статьям об организованном мошенничестве и отмывании средств. Анонимный источник не исключил, что преступные действия могли происходить из-за рубежа.

По материалам Економічна Правда
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