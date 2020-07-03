На пунктах весового контроля в Украине начали устанавливать камеры

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На стационарных пунктах габаритно-весового контроля (ГВК) начали устанавливать первые ИТС-камеры для определения количества и габаритов взвешиваемых транспортных средств.
Об этом сообщает пресс служба Мининфраструктуры.
Для чего: это позволит лучше понимать общую ситуацию взвешивания на том или ином пункте ГВК. Кроме этого, благодаря работе этих камер можно будет отслеживать нарушения температурного режима.
Что фиксируют камеры: информацию, сколько крупногабаритных автомобилей проезжает, сколько из них останавливают и взвешивают, а также температуру воздуха на улице. Если кого-то пропустят с нарушением температурного режима, то эта информация будет на видео.
“Каждое лето очень остро стоит проблема разбивания дорог грузовиками из-за превышения температурного режима на улице. Особенно на юге Украины, в первую очередь, нужно контролировать этот вопрос. Что мы уже сделали? Начали обустраивать специальными камерами стационарные пункты ГВК. В будущем хотим, чтобы такие камеры отслеживали ситуацию на дорогах круглосуточно”, – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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Также в Мининфраструктуры напомнили, что на сервисе открытых данных транспортной отрасли заработал новый раздел, содержащий актуальную информацию о габаритно-весовом контроле на дорогах Украины.
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