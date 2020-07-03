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"Конец эпохи бедности": журналисты показали поместье в Конча-Заспе, где поселился Зеленский

Журналисты показали, как выглядит президентская дача на территории резиденции “Конча-Заспа”, где будет временно жить глава государства Владимир Зеленский со своей семьей.

Фотографии поместья распространил в Facebook журналист “Схем” Михаил Ткач.

На опубликованных фото видно одну из спален, ванную комнату и, вероятно, кухню. Сообщается, что в поместье, в котором недавно сделали ремонт за государственный счет, четыре спальни, лифт, сауна и солярий. Также там есть кинозал, бильярдная, массажный кабинет, бассейн и санузлы, которые отделаны мрамором.

Фото: Схемы

Всего, по словам журналиста, поместье состоит из трехэтажного дома площадью более двух тысяч квадратных метров на территории в нескольких гектаров.


Фото: Схемы

“Посмотрите на этот дворец. “Конец эпохи бедности!”, – написал Михаил Ткач.

Отметим, что ранее в пометье около 10 лет прожил третий президент Украины Виктор Ющенко. До него дачей в Конче-Заспе пользовался Леонид Кучма.

В Офисе президента заявили, что из-за того, что Зеленский продал дом в с. Иванковичи в Киевской области, он будет временно с семьей проживать в государственной резиденции “Конча-Заспа”.

Сам Зеленский до своего президентства осуждал политиков, которые пользуются государственными льготами и привилегиями за государственный счет, и утверждал, что государственные резиденции нужно “отдать детям”.

По материалам ТСН
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