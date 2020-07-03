Сколько денег украинцы держат на депозитах: данные НБУ

Объем гривневых депозитов в украинских банках за июнь увеличился по сравнению с маем на 4% – до 699,1 миллиарда гривен, валютных (в долларовом эквиваленте) – уменьшился на 1,4%, до 17,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Динамика денег на депозитных счетах украинцев:

с начала года объем гривневых депозитов увеличился на 9,1%, валютных – на 12,6%;

остатки по гривневым кредитам увеличились на 0,3% за июнь и сократились с начала года на 1,8% – до 606,1 миллиарда грн;

остатки по валютным кредитам сократились на 0,4% за июнь и выросли с начала года на 7,6% – до 14,28 миллиарда долларов.

Справка Finance.ua:

Общая сумма вкладов украинцев в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц выросла с начала года на 28,7 млрд грн до 529,8 млрд грн.

Напомним, ФГВФЛ гарантирует возмещение вкладов всем вкладчикам в банках-участниках, которыми являются все банки Украины, кроме АО «Ощадбанк».

В случае признания банка неплатежеспособными Фонд обязательно выплатит гарантированное возмещение вкладчикам такого банка, ведь это является одной из основных его функций, определенных законом.

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