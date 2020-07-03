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Минцифры представило интерактивную карту объектов поддержки предпринимательства

Минцифры представило интерактивную карту объектов поддержки предпринимательства

Минцифры оцифровало объекты инфраструктуры поддержки предпринимательства и бизнес-объединений в Украине, а также разработало интерактивную карту для потенциальных и действующих предпринимателей из сел, городов (в том числе объединенных территориальных общин) и регионов.

Об этом сообщает пресс служба Минцифры.

Что это даст: инициатива направлена ​​на поддержку предпринимателей, представителей органов местного самоуправления, других заинтересованных сторон в преодолении последствий СOVID-19, ведь с помощью карты можно будет получить исчерпывающую информацию об объектах поддержки предпринимательства и бизнес-объединения на местном уровне.

Интерактивная карта инфраструктуры поддержки предпринимательства доступна на платформе Дія.Бізнес.

На карте каждый предприниматель сможет найти исчерпывающую информацию об инкубаторах и акселераторах, центрах поддержки предпринимательства, фондах, бизнес-ассоциациях и о прочих объектах инфраструктуры поддержки предпринимательства в своей общине и регионе.

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“Главная цель проекта – консолидировать на сайте Дія.Бізнес всю информацию о существующих объектах инфраструктуры поддержки предпринимательства, которые могут оказать поддержку потенциальным и действующим предпринимателям на локальном уровне”, – отмечают в ведомстве.

Справка Finance.ua:

  • 28 февраля Министерство цифровой трансформации официально представило онлайн-платформу для предпринимателей Дія.Бізнес.
  • На портале доступны: каталог бизнес-идей с удобными шаблонами, перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса, онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице, справочник предпринимателя – на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины и кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов.
По материалам Finance.UA
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