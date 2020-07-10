Светлана Якимова: Законопроект «О риэлторской деятельности». Кормушка, прокладка, опасность для потребителя?

Проект Закона №3618 «О риэлторской деятельности», по мнению экспертов рынка недвижимости, создан для того, чтобы пролоббировать интересы определенных групп лиц и взять под контроль сферу риэлторских услуг.

Причем данная инициатива несет серьезную опасность как основным участникам рынка – продавцам, покупателям, риэлторам, так и гражданам Украины, которые не планируют покупать или продавать недвижимость.

Почему «Кормушка» и «Прокладка»?

Прежде всего хочется обратить внимание на то, что законодательно урегулировать деятельность риэлторов государство пытается каждые 4-5 лет: каждая новая каденция депутатов и новых лиц во власти преподносят рынку, уж простите за резкость, «сюрприз».

В этот раз, инициаторы законопроекта №3618 предлагают, в частности, создать новый реестр объектов недвижимости, доступ к которому будут иметь только риэлторы. Зачем? Сегодня существует реестр собственников, в котором можно получить общую информацию об объекте недвижимости. И для специалистов-риэлторов ее вполне достаточно: если меняется собственник объекта – все отображается.

При этом доступ к новому реестру, согласно законопроекту, будут иметь только риэлторы. То есть собственников фактически «загоняют» в агентства недвижимости и вынуждают заключать, по сути, формальные договоры, которые позволят получить регистрационный номер и нотариально оформить сделку.

Если же, например, квартира не будет внесена в новый реестр и не получит собственный номер, то без агентства недвижимости ее нельзя будет продать, поскольку нотариус такую сделку не оформит.

Причем законопроект «О риэлторской деятельности» не определяет, сколько для потребителя будет стоить получение регистрационного номера.

Все это очень напоминает схему, в которую несколько лет назад «загнали» оценщиков жилья: создали единую онлайн платформу (реестр оценки), на базе которой оценщики должны были делать выводы для формирования стоимости объектов недвижимости.

Но на практике это закончилось следующим: оценщик заходит в реестр, ставит свою оценку объекта недвижимости и, если его оценка не совпала с оценкой базы – вынужден делать новую. Причем платить нужно за каждую попытку сделать оценку одного объекта в базе. А постепенное повышение стоимости входа в реестр – с 300 до 1800 гривен – наглядно показывает, как растут «аппетиты» у создателей подобных онлайн платформ.

И, возвращаясь к законопроекту №3618 «О риэлторской деятельности», хочу подчеркнуть:

первое – в нем не указано, сколько будет стоить запрос в созданный реестр объектов недвижимости;

второе – предполагается, что будет изготавливаться специальный паспорт регистрации. И снова открытый вопрос: какова будет его стоимость, и кто будет его делать? Вероятней всего, некая аффилированная структура. И, опять же, зачем такой паспорт нужен, если сегодня БТИ готовит подобный документ – технический паспорт объекта?

третье – самое катастрофическое, что все деньги будут идти не в бюджет, поскольку не являются налогами, а собственнику нового реестра. То есть на лицо лоббирование чьих-то интересов. Вот вам и «Кормушка». А вся дополнительная финансовая нагрузка, естественно, ложится на потребителя и удорожает стоимость услуг.

Есть у данного законопроекта, на мой взгляд, еще одна огромная коррупционная составляющая. Планируется создать орган, который будет сертифицировать риэлторов – «Национальная федерация специалистов в сфере риэлторской деятельности». Это, по сути, общественная организация. То есть, дружишь с «Федерацией» – работаешь. Не дружишь – не работаешь.

И не имеет значения, ты начинающий агент или крупное агентство недвижимости с 20-летним опытом работы на рынке. Вот вам и «Прокладка», которая реально никакой работы выполнять не будет и пользы отрасли не принесет, поскольку на рынке уже более 20 лет существует обучение и сертификация риэлторов в рамках профильных общественных организаций, например «Ассоциации специалистов по недвижимости Украины».

Почему «Опасность для потребителей»?

Главная опасность, как уже отчасти было сказано – это дополнительная финансовая нагрузка и ограничение прав, свобод и возможностей собственников недвижимости.

Мало того, что фактически насильно направляют их в агентства недвижимости, мало того, что вынудят платить сборы за обращение в реестр, так еще и, скорее всего, сформируется пул неких «придворных» привилегированных риэлторских компаний, обслуживающих интересы реальных авторов данного законопроекта в «добровольно-принудительном» порядке «рекомендовать» потребителям обращаться именно к ним.

То есть к риэлторам потребители будут обращаться не за качественной услугой, а потому, что нет другого выхода. А это полностью нивелирует ценность нашей профессии.

Кроме того, потребители могут пострадать и из-за рекламы. Сегодня невозможно продать объект недвижимости, не рекламируя его. Законопроект же предусматривает чрезмерно высокие штрафы для тех, кто прорекламирует объект без паспорта. В пункте 2 статьи 25-2 указано, что предусмотрен штраф 10 минимальных заработных плат. На сегодня это почти 50 тысяч гривен. То есть условно, если бабушка хочет сдать свою комнату в аренду – то ей необходимо зарегистрироваться в реестре, получить номер и только потом переходить на уровень «Сдам комнату двум студенткам». В противном случае – штраф.

Еще один очень острый вопрос – информационная безопасность. Согласно законопроекту, в новом реестре объектов недвижимости будет содержаться не только общая информация о, например, доме или квартире, но и более подробные данные, например, сумма, за которую был продан объект или телефоны владельцев. Следовательно, все риэлторы, которые пройдут соответствующую сертификацию, смогут получить к этим сведениям доступ.

А это уже серьезно, это уже требует личной и профессиональной ответственности при работе с конфиденциальной информацией. Если сегодня только нотариусы могут использовать подобные сведения в рамках нотариальной тайны, то, в случае принятия законопроекта, получится так: «А давайте всех риэлторов подключим к общей базе данных и внесем личную инфо собственников!» Не говоря уже о том, что подобными сведениями могут воспользоваться злоумышленники для незаконных действий.

И что немаловажно, в случае принятия законопроекта под его действие попадут не только основные участники рынка – продавцы, покупатели, арендодатели, риэлторы. Разрешите процитировать выдержку из экспертизы, которую сделала Нотариальная палата Украины: «Законопроект не містить виключень для операцій з довічного утримання, міни, іпотеки, оренди пайової землі, для індивідуальних продажів, для дрібних договорів тощо, тобто вимога обов’язкового залучення ріелтора стосується навіть тих операцій, суть яких не потребує залучення додаткових посередників. Отже, навіть члени сім’ї не зможуть без залучення ріелтора здійснити обмін між собою належної їм нерухомості».

В целом, еще раз хочу подчеркнуть, что в данном законопроекте мы, как специалисты рынка недвижимости, не видим решение проблем потребителей или государства, а видим коррупционную схему, в которой доходы от повального «обилечивания» участников рынка будет получать частная структура. И реализация этой законодательной инициативы никакой реальной пользы рынку, экономике и потребителю не принесет.

Светлана Якимова, руководитель компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)»