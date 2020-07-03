Hyundai отправила первую партию водородных грузовиков в Швейцарию

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На дорогах Швейцарии появятся первые в мире серийные грузовики на водородных топливных элементах. Партию из 10 машин Hyundai Xcient Fuel Cell уже погрузили на корабль в Южной Корее, вскоре судно прибудет в порт Базеля, пишет HighTech Plus со ссылкой на New Atlas.
Это первая партия из 1600 заказанных для европейского концерна H2 Energy водородных грузовиков. Проблема только одна – в Швейцарии пока совсем нет водородных заправок.
Грузовики Hyundai Xcient оснащены системой водородных топливных элементов мощностью 190 кВт. Внутри грузовиков установлены резервуары на 32 кг водорода, которые обеспечивают запас хода около 400 км. При этом заправка одного грузовика занимает не более 20 минут.
Грузовики были заказаны энергетической компанией H2 Energy и операторами заправочных станций. Представители H2 Energy считают, что Hyundai Xcient быстро себя окупят и сыграют большую роль в плане снижения выбросов углерода. Машины будут введены в эксплуатацию сразу после прибытия. Автопроизводитель отправит еще 40 грузовиков до конца этого года.
«Топливные элементы Xcient – это наша реальность, а не просто зарисовка на будущее. Одновременно с запуском этого инновационного грузовика Hyundai открывает новую веху в истории коммерческих автомобилей и развитии водородного общества», – заявил Ин Чол Ли, исполнительный вице-президент Hyundai Motor.
Проблема в том, что в Швейцарии практически нет станций для заправки новых грузовиков. Ассоциация H2 Mobility рассчитывает установить шесть заправок в разных точках страны до конца 2020 года, а пока правительство переоборудовало несколько складов для производства водорода в разных частях страны. Учитывая небольшую территорию Швейцарии, грузовики смогут доставить товар в любую точку страны и вернуться назад для дозаправки.
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