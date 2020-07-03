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в Ивано-Франковской области начали начислять помощь жертвам наводнения

в Ивано-Франковской области начали начислять помощь жертвам наводнения

В Ивано-Франковской области 9 июля начали выплачивать материальную помощь пострадавшим от наводнения.

“На прошлой неделе область получила из государственного бюджета 480 миллионов гривен на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванных природной стихией. Сейчас определены распорядители и получатели финансового ресурса, начата работа по выплате материальной помощи пострадавшему населению”, – сообщает ОГА.

По их информации, с 9 июля территориальные органы социальной защиты начинают начислять материальную помощь пострадавшим людям.

Для выплаты пострадавшим от наводнения направят 100 млн грн, еще 130 миллионов – на восстановление разрушенных мостов, 10 миллионов – на объекты социальной сферы, 30 миллионов – на ремонт мостов коммунальной собственности, 60 миллионов – на берегоукрепление. Для восстановления водозащитных дамб дополнительно из госбюджета ожидают 136,6 млн грн.

По материалам Lenta.UA
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