в Ивано-Франковской области начали начислять помощь жертвам наводнения

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В Ивано-Франковской области 9 июля начали выплачивать материальную помощь пострадавшим от наводнения.
“На прошлой неделе область получила из государственного бюджета 480 миллионов гривен на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванных природной стихией. Сейчас определены распорядители и получатели финансового ресурса, начата работа по выплате материальной помощи пострадавшему населению”, – сообщает ОГА.
По их информации, с 9 июля территориальные органы социальной защиты начинают начислять материальную помощь пострадавшим людям.
Для выплаты пострадавшим от наводнения направят 100 млн грн, еще 130 миллионов – на восстановление разрушенных мостов, 10 миллионов – на объекты социальной сферы, 30 миллионов – на ремонт мостов коммунальной собственности, 60 миллионов – на берегоукрепление. Для восстановления водозащитных дамб дополнительно из госбюджета ожидают 136,6 млн грн.
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