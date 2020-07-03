Британский автопроизводитель AC Cars выпустит электромобиль AC Cobra Series 1 electric

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Легендарная британская компания AC Cars объявила о выпуске лимитированной серии электромобилей AC Cobra Series 1 electric, основанной на самой известной модели бренда AC Cobra. Компания выпустит всего 58 экземпляров электромобиля в честь 58-летия оригинала, который был выпущен в далеком 1962 году.
Внешне электромобили AC Cobra Series 1 electric будут полностью идентичны прообразу, небольшие изменения в экстерьере и интерьере будут связаны с переводом на электрическую платформу. Корпус двухместного родстера будет выполнен из композитных материалов, благодаря чему его вес не превысит отметку 1250 кг. Внутренние изменения более серьезны — разработчики переработали рулевое управление, тормоза и системы безопасности, чтобы соответствовать требованиям современных требований (а они гораздо строже, чем в середине прошлого века).
Электромобиль оснастят двигателем с мощностью 230 кВт и крутящим моментом 500/250 Нм (пиковый/постоянный), который позволит разгоняться до 100 км/ч за 6,7 секунды. Полного заряда батарей емкостью 54 кВтч будет достаточно для запаса хода 240 км (150 миль), а вот последующая зарядка будет неспешной из-за максимальной мощности 6 кВт.
Электромобиль будет доступен в четырех эксклюзивных цветах (AC electric blue, AC electric black, AC electric white, AC electric green), поставки заказчикам начнутся в четвертом квартале текущего года, а стоимость составит порядка $175,000 (£138,000) без учета налогов и сборов.
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