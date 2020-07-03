В Минздраве разъяснили, как досрочно завершить самоизоляцию при въезде в Украину

В Министерстве здравоохранения разъяснили алгоритм действий для досрочного завершения самоизоляции гражданам, которые въехали в Украину из стран “красной зоны”. Для этого необходимо получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, после получения в аккредитованной лаборатории Центра общественного здоровья отрицательного ПЦР-теста, граждане будут автоматически исключены из приложения “Дій вдома”.

“Человек, который приезжает из стран “красной зоны” должен пройти самоизоляцию на протяжении 14 дней, установив приложение “Дій вдома”. Но он может пройти ПЦР-тестирование в частной лаборатории. Важно, чтобы эта лаборатория была аккредитована ЦОЗ”, – сообщил Степанов.

Он пояснил, что в случае получения отрицательного теста, лаборатория самостоятельно сообщает ЦОЗ и уведомляет администрирование приложения, после чего приходит автоматическое сообщение об исключении из списка самоизоляции.