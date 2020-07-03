Кабмин вновь ужесточил карантин

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок действия карантинных ограничений. Теперь ночным клубам, так же как кинотеатрам, театрам и другим учреждениям культуры разрешается работать до 23:00.

Решение было принято по предложению министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Он уточнил, что предложение работать до 23:00, а не до 22:00, поступило от Министерства внутренних дел (МВД).

“Вопрос возник по поводу несогласованности по многим пунктам, которые принимались по карантинным ограничениям для учреждений культуры и, например, развлекательных ночных клубов. Мы все видим на видео, как клубы работают ночью – и им ничего не мешает. В то же время, для учреждений культуры, в том числе театров, есть ограничение – рассадка шахматкой и ограничения работы до 22 часов, хотя они начинают работать в 7-8 часов”, – сказал Ткаченко.

При этом из числа заведений, которые должны закрываться в 23:00, исключили кафе и рестораны, которые работают на вынос и с доставкой.

Напомним, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина. Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания. Также правительство хочет, чтобы правоохранители активнее следили за соблюдением украинцами масочного режима.