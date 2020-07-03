0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

"Нафтогаз" подал документы на конкурс поставщика "последней надежды"

"Нафтогаз" подал документы на конкурс поставщика "последней надежды"

Группа Нафтогаз подала документы для участия в конкурсе на поставщика “последней надежды” (ППН).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Необходимые документы для участия в конкурсе на ППН подали две компании Группы – НАК “Нафтогаз Украины” (далее – Нафтогаз) и ООО “Газопостачальна компания “Нафтогаз Украины” (далее – ГПК “Нафтогаз Украины”).

“Нафтогаз всегда ответственно относился к реформированию рынка газа и считает поставщика “последней надежды” одним из необходимых условий для безопасного старта рынка для населения. Мы готовы использовать максимум своих ресурсов для гарантии, что ни один потребитель не остался без газа из-за форс-мажорных обстоятельств”, – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Группа заинтересована поддержать старт рынке в качестве поставщика “последней надежды”, а также стимулировать развитие новых рыночных компетенций через внутреннюю конкуренцию между предприятиями Группы. Поэтому в конкурсе на ППН в Министерство энергетики подано две заявки.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.