"Нафтогаз" подал документы на конкурс поставщика "последней надежды"

Группа Нафтогаз подала документы для участия в конкурсе на поставщика “последней надежды” (ППН).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Необходимые документы для участия в конкурсе на ППН подали две компании Группы – НАК “Нафтогаз Украины” (далее – Нафтогаз) и ООО “Газопостачальна компания “Нафтогаз Украины” (далее – ГПК “Нафтогаз Украины”).

“Нафтогаз всегда ответственно относился к реформированию рынка газа и считает поставщика “последней надежды” одним из необходимых условий для безопасного старта рынка для населения. Мы готовы использовать максимум своих ресурсов для гарантии, что ни один потребитель не остался без газа из-за форс-мажорных обстоятельств”, – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Группа заинтересована поддержать старт рынке в качестве поставщика “последней надежды”, а также стимулировать развитие новых рыночных компетенций через внутреннюю конкуренцию между предприятиями Группы. Поэтому в конкурсе на ППН в Министерство энергетики подано две заявки.